Россиянам рассказали, в какой сфере регулярно повышают зарплату и где не хватает сотрудников

Вице-президент «Опоры России» Павел Сигал рассказал о том, как складывается обстановка на рынке труда в стране этим летом. Он отметил, в какой из сфер не хватает сотрудников, а где регулярно повышают зарплату. Об этом написал Life.

По его словам, множество мест высвободилось в IT-сфере. Сейчас туда могут прийти молодые специалисты.

«Сейчас на рынке труда складываются интересные тенденции. В востребованном и высокооплачиваемом секторе IT высвободилось некоторое количество рабочих мест, куда теперь могут прийти молодые специалисты. То же касается и всего сектора высоких технологий. Если говорить о „ручном труде“, весьма востребованы сварщики, столяры и крановщики. Зарплаты по этим специальностям продолжают расти с каждым годом, в крупных городах даже превышают значения оплаты офисных сотрудников среднего звена <…>», — сообщил Сигал.

Он также отметил, что в последнее время стали востребованы водители общественного транспорта, врачи и учителя. В этих сферах не только увеличивается заработная плата на регулярной основе, но и постоянно расширяется соцпакет и спектр различных льгот.

Эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина отметила, что сейчас особенно востребованы консультанты, домашний и рабочий персонал, медработники, сотрудники в сферах строительства и недвижимости, автомобильного и гостиничного бизнеса.