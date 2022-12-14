Общество 14 декабря 2022, 17:10 Россиянам рассказали, в какой момент ребенка необходимо отвести к психологу Врач Кристина Вирт: за помощью психолога необходимо обратиться при заикании ребенка

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При нарушениях питания и проблемах с речью ребенка родителям необходимо обратиться за помощью специалиста-психолога. Об этом сообщила врач Кристина Вирт в беседе с Life.

По данным радио «КП», психологические проблемы проявляются очень индивидуально. Зачастую такие симптомы, как заикание, страхи и и нарушения в питании укажут родителям на то, что ребенка пора отвести к психологу.

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Отмечается, что также консультация специалиста необходима при жалобах на снижение энергии и скуку.

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