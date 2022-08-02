Россиянам рассказали, в каких водоемах можно купаться

Перед тем, как выбирать водоем для купания, следует посмотреть, чтобы там не было бурного течения, грязи, свалки, где легко можно поранить ногу. Об этом изданию Pravda.Ru рассказал заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук в Институте водных проблем РАН Михаил Болгов.

В жаркий день лучше всего купаться в тех водоемах, где стоит разрешающая табличка.

«У нас есть организация Санэпиднадзор, как она сейчас называется, и она обязана на всех городских пляжах отбирать время от времени пробу воды на санитарную обстановку и делать вывод, можно купаться или нельзя, поскольку для каждой деятельности есть свои виды ограничений по химическому и бактериологическому загрязнению водоемов», — сказал Болгов.

Он также добавил, что в сельской местности следует ориентироваться на местное население. Если там купаются люди, значит водоем не опасен.

«Обычно вода все-таки в такого рода водоемах не содержит каких-то ядовитых химических веществ, иначе бы там все давно сдохло. Нормальный водоем с кувшинками, с другими растительностями вполне пригоден для купания», — резюмировал эксперт.