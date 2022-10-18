Россиянам рассказали, в каких случаях следует показать ребенка остеопату | 360°

Общество 18 октября 2022, 19:12 Россиянам рассказали, в каких случаях следует показать ребенка остеопату

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Проблемы с позвоночником у ребенка не всегда можно заметить легко - бывают скрытые признаки проблем, пропускать которые тем не менее опасно. В каких случаях стоит показать ребенка остеопату, Общественной службе новостей рассказал врач-остеопат Андрей Леоненко.

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Неправильное положение шейных позвонков может привести к затрудненному дыханию. Нарушения речевого развития также могут быть поводом обращения к остеопату. Кроме того, о проблемах со спиной могут говорить боли в различных частях тела, нарушения в работе ЖКТ, а также энурез (ночное недержание).