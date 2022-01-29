Россиянам рассказали, в каких случаях может быть уменьшена январская зарплата

По положениям Трудового кодекса РФ, размер заработной платы — это обязательное условие трудового договора. Снизить показатели в одностороннем порядке нельзя, но из этого правила бывают некоторые исключения. Какие именно, рассказала агентству «Прайм» руководитель HR-службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская.

Эксперт отметила, что изменения в размере заработной платы могут быть в случае, если в январе сотрудник брал больничный. Бывают перемены и тогда, когда человек уходит в отпуск, добавила Краснянская.

Она рассказала, что размер выплат может варьироваться, если заработная плата состоит не только из одного оклада, но и из премий, других надбавок, которые могут складываться из фактически отработанных дней или результатов работы.

«Если вы получаете оклад, который устанавливается, исходя из норм рабочего времени, сумма его не изменится, даже если фактически вы отработали меньше. Нормы рабочего времени меняются, исходя из трудового календаря», — подчеркнула Краснянская.

В остальном работодатель может изменить условия договора, в том числе заработную плату, только в том случае, если на работе изменены организационные или технологические условия. Уведомить об изменении зарплаты работодатель должен не позднее, чем за два месяца, отметила эксперт.