Россиянам рассказали, в каких случаях могут заставить демонтировать кондиционер

Обычно, устанавливая дома кондиционер, люди не задумываются о юридической стороне вопроса. Однако бывают случаи, когда владельцев кондиционеров вынуждают демонтировать их через суд. Как это происходит и как этого избежать, рассказал Life.

По федеральным законам никакого специального разрешения, чтобы установить кондиционер и вынесли его блок на стену дома, получать не надо. Но бывает так, что кондиционером оказывается недовольна управляющая компания или другие жильцы дома. Они могут подать в суд, и часто по таким делам суды выносят решения в пользу истца, рассудив, что решения относительно стены дома должны принимать все жильцы, поскольку это общая собственность. А вопрос об установке кондиционера, соответственно, нужно выносить на общедомовом собрании.

Юрист Александр Инютин рассказал, как заранее предотвратить возможные конфликты.

«Чтобы быть уверенным в правоте своих действий, перед тем как устанавливать климатическое оборудование, имеет смысл проверить, действует ли какой-либо региональный нормативный регламент. Ведь если установить кондиционер без такого разрешения, то местные власти имеют право не только взыскать штраф, но и потребуют за свой счет демонтировать прибор», — отметил он.

Что касается других жильцов, то лучше заручиться их согласием. Согласие должно быть письменным и должно быть закреплено в протоколе собрания собственников жилого дома.