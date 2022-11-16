Общество 16 ноября 2022, 14:13 Россиянам рассказали, в каких случаях могут отстранить от работы

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Роструд в своем докладе за III квартал 2022 года объяснил, чем отличается отстранение от работы от увольнения, и в каких случаях сотрудника могут временно попросить сложить свои полномочия. Об этом написала «Парламентская газета».

Согласно статье 76 Трудового кодекса РФ, работодатель может отстранить сотрудника от работы только по веским причинам, подтвердив их документально.

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Сотрудник, который находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в первую очередь может попасть под этот пункт. Также отстранение может коснуться того работника, который не прошел обучение по охране труда.

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Работники медицинских организаций, образовательных учреждений, транспорта, пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, не прошедшие медицинское и психиатрическое обследование, также могут быть отстранены от своих обязанностей.