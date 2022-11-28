Общество 28 ноября 2022, 12:48 Россиянам рассказали, в каких ситуациях нельзя разделить кредит после развода Юрист Иван Соловьев: супруги не разделят долг, если один из них стал жертвой мошенников

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Возможность разделить кредит после развода есть у супругов только в том случае, когда долг взят на нужды семьи по обоюдной инициативе. Об этом сообщил юрист Иван Соловьев в интервью RT.

По словам юриста, разделить финансовые обязательства супруги не смогут в случае, если один из них стал жертвой телефонных мошенников и самостоятельно взял кредит по просьбе злоумышленников. Если же долг был взят по инициативе обоих супругов на семейные нужды, то в этом случае разделить кредит можно.

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Однако, при разводе необходимы существенные доказательства того, что решение о взятии какого-либо кредита было принято обоюдно. Так, например, доказательства потребуются при раздельной жизни супругов и жизни до брака.

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