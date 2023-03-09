Общество 09 марта 2023, 19:02 Россиянам рассказали, в каких сферах женщины чаще занимают пост руководителя

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В основном женщины занимают руководящие должности в творческих сферах. Об этом сообщила психолог-коуч Яна Лейкина в эфире радиостанции«Говорит Москва».

По словам специалиста, творческие специальности предполагают наличие умения наладить контакт с клиентами. В творческих профессиях очень важны гибкость и эмоциональный интеллект — это также дает женщинам преимущество.

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Отмечается, что с каждым годом все больше женщин занимают руководящие должности.

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