Россиянам рассказали, в каких регионах страны жилье дешевле всего

В Москве самые высокие цены на новостройки. Цена за квадратный метр жилья в столице превышает 200 тысяч рублей. Дешевле всего, как оказалось, приобретать квартиру в Кабардино-Балкарии.

Среди регионов России в Кабардино-Балкарии цены на жилье в новостройках наиболее низкие — 29,7 тысячи за квадратный метр. Республика возглавила рейтинг, который составил сайт RT на основе данных Росстата по стоимости жилплощади в новостройках в первом квартале 2020 года.

Вторую строчку занял Дагестан, где за «квадрат» просят около 32 тысяч рублей. В Калмыкии квадратный метр квартиры в новостройке стоит 33 тысячи. В топ-5 регионов с самым недорогим жильем в новых домах попали Северная Осетия (34,5 тысячи рублей за квадратный метр) и Карачаево-Черкесия (36 тысяч рублей).

Желающим приобрести квартиру в новостройках Москвы нужно быть готовыми заплатить 214,3 тысячи рублей за «квадрат» жилплощади. Почти вдвое дешевле обойдется покупка в Сахалинской области: там такие квартиры стоят 122,9 тысячи рублей за «квадрат». В Санкт-Петербурге цены варьируются в пределах 118,7 тысячи за квадратный метр. Дорого квартира обойдется в Приморском крае (99,9 тысячи) и Магаданской области (94,5 тысячи).

За первые три месяца 2020 года в среднем по России квадратный метр недвижимости на первичном рынке жилья стоил 71,5 тысячи рублей.

Ведущий эксперт Института современного развития экономист Никита Масленников пояснил, что стоимость в первую очередь зависит от того, сколько доступного жилья на рынке. Влияет на нее и состояние спроса на квартиры. Последний напрямую связан с уровнем дохода россиян. Поэтому цены на «квадрат» жилплощади по стране зависят от того, сколько у граждан сбережений и какую они получают зарплату.