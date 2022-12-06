06 декабря 2022, 15:08
Россиянам рассказали, в каких городах можно встретить поезд Деда Мороза
В понедельник, 5 декабря, поезд Деда Мороза побывал в Казани, а 6 декабря — в Ижевске. О том, какие города планирует посетить Дед Мороз до Нового года, сообщил «ФедералПресс».
Вечером 6 декабря жители Набережных Челнов будут встречать Деда Мороза у себя в городе.
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В среду, 7 декабря, поезд прибудет в Уфу, затем в Белорецк и Магнитогорск. В пятницу, 9 декабря, он посетит Орск и Оренбург. Далее его маршрут пролегает через Самару, Сызрань, Ульяновск.
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На следующей неделе он прибудет в Саранск, Пензу, Саратов и Волгоград. Купить билеты на встречу с Дедом Морозом можно на сайте «Поезд Деда Мороза».
Новый год
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