Россиянам рассказали, в какие месяцы компании активно ищут сотрудников на руководящие должности

Президент Корпорации агентств кадровых решений Business Connection Ильгиз Валинуров назвал месяцы, в которые компании разыскивают специалистов на руководящие должности. Чаще всего, по словам эксперта, поиск начинается после летних отпусков, передала «Вечерняя Москва».

«Традиционно считается, что после летних отпусков начинается сезон поиска работы и кандидатов. В частности, в сентябре, октябре и ноябре. После этот сезон возобновится в феврале, марте и апреле. Но я считаю, что это не совсем так. Если работодателю нужны сотрудники, то они могут быть нужны в любой момент. В сентябре не возникает особенный спрос на какие-то профессии. Скорее, появится меньшая заинтересованность в определенных вакансиях», — сообщил Валинуров.

Эксперт добавил, что в наше время существует вакансии, которые востребованы вне зависимости от времени. К таковым он отнес специалистов в IT-сфере, курьеров и разнорабочих.

Временной промежуток с ноября по декабрь становится активным периодом для поиска руководителей, поскольку многие компании подводят итоги за год и прощаются с теми, кто не оправдал их ожиданий, резюмировал Валинуров.