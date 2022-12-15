Общество 15 декабря 2022, 13:47 Россиянам рассказали, в чем встречать год Черного Водяного Кролика Стилист Орлова: наряд на Новый год должен быть простым, но элегантным freepik

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Стилисты-имиджмейкеры Анна Орлова и Марина Медведь в разговоре с Piter.TV рассказали, какие цвета и наряды любит Черный Водяной Кролик.

По словам Орловой, астрологи рекомендуют встречать этот год дома в кругу близких родственников. Наряд для Нового года необходимо подбирать простой, но при этом элегантный.

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Как отметила Медведь, в год Кролика можно смело выбирать платья с пайетками, перьями или с прозрачной тканью.

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«Культ „голого“ — тренд 2022 года, переходящий в 2023. Он будет актуален, как в платьях из полупрозрачной ткани, в шифоновых блузах, сетчатых боди и прозрачных топах», — добавила стилист.

Цвет наряда может быть абсолютно любым, но лучше всего отдать предпочтение серебристому и золотому цветам. Хорошо будут смотреться оттенки фиолетового, как символ космоса и волшебства.

В институте Pantone считают, что самым модным для Нового года будет наряд, выполненный в красно-розовом оттенке — Viva Magenta.