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    06 июля 2022, 12:27

    Россиянам рассказали, укусы каких животных и насекомых наиболее опасны

    Оксана Лавнюженко

    Начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования Москвы Сергей Бурмистров, выступая на телеканале «Доктор», рассказал, что чаще всего во время отдыха на даче россияне страдают от укусов змей, в том числе ядовитых, таких как гадюка. Об этом написал сайт kp.ru.

    По его словам, опасность такого укуса заключается в том, что яд попадает в организм, а последствия могут быть самыми разными: от тяжелых аллергических реакций до летального исхода.

    «Змей в России чаще всего можно встретить по берегам рек и на опушках леса, куда они часто выползают погреться. Из ядовитых змей у нас обитают гадюки. Столкнуться с ними можно, в том числе, в центральном регионе, включая Москву и Подмосковье», — добавил он.

    Бурмистров отметил, что даже если змея не ядовита, она впрыскивает глубоко под кожу свою слюну с продуктами гниения. У человека может начаться серьезное воспаление.

    По словам начальника отделения антирабической вакцины Центра имени Чумакова Светланы Мосоловой, из-за укусов собак, белок, ежей, лис и барсуков можно заразиться бешенством. Эта инфекция летальна для человека в 100% случаев, если вовремя не ввести сыворотку и вакцину.

    Она также отметила, что данный вирус накапливается в слюне, поэтому человек может заразиться, даже если больное животное не укусило, а полизало слизистые.

    В свою очередь, представители Роспотребнадзора предупреждают об опасности заражения клещевым энцефалитом, боррелиозом, Конго-Крымской геморрагической лихорадкой после укуса клеща.

    Чаще всего эти насекомые встречаются в Сибири, на Дальнем Востоке, на Урале, в Поволжье и в Калининградской области. Каждый третий-четвертый паразит является переносчиком боррелиоза.