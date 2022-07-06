Россиянам рассказали, укусы каких животных и насекомых наиболее опасны

Начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования Москвы Сергей Бурмистров, выступая на телеканале «Доктор», рассказал, что чаще всего во время отдыха на даче россияне страдают от укусов змей, в том числе ядовитых, таких как гадюка. Об этом написал сайт kp.ru.

По его словам, опасность такого укуса заключается в том, что яд попадает в организм, а последствия могут быть самыми разными: от тяжелых аллергических реакций до летального исхода.

«Змей в России чаще всего можно встретить по берегам рек и на опушках леса, куда они часто выползают погреться. Из ядовитых змей у нас обитают гадюки. Столкнуться с ними можно, в том числе, в центральном регионе, включая Москву и Подмосковье», — добавил он.

Бурмистров отметил, что даже если змея не ядовита, она впрыскивает глубоко под кожу свою слюну с продуктами гниения. У человека может начаться серьезное воспаление.

По словам начальника отделения антирабической вакцины Центра имени Чумакова Светланы Мосоловой, из-за укусов собак, белок, ежей, лис и барсуков можно заразиться бешенством. Эта инфекция летальна для человека в 100% случаев, если вовремя не ввести сыворотку и вакцину.

Она также отметила, что данный вирус накапливается в слюне, поэтому человек может заразиться, даже если больное животное не укусило, а полизало слизистые.

В свою очередь, представители Роспотребнадзора предупреждают об опасности заражения клещевым энцефалитом, боррелиозом, Конго-Крымской геморрагической лихорадкой после укуса клеща.

Чаще всего эти насекомые встречаются в Сибири, на Дальнем Востоке, на Урале, в Поволжье и в Калининградской области. Каждый третий-четвертый паразит является переносчиком боррелиоза.