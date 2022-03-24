Россиянам рассказали, стоит ли торопиться с покупкой квартиры в Москве

Директор управления вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Сергей Шлома описал ситуацию на рынке столичной недвижимости. Он рассказал, стоит ли покупать квартиру сейчас, либо подождать до лучших времен. Об этом написал сайт kp.ru.

По словам Шломы, однушка эконом класса в Москве всегда будет востребована на рынке аренды, с ее сдачи можно получать стабильный доход.

«Однако цены на жилье сейчас перегреты за счет ажиотажного спроса, который возник на фоне снижения ипотечных ставок и держался 1,5 года. По той же причине на вторичном рынке дефицит — ликвидные объекты эконом- и комфорт-классов по адекватным ценам просто вымыты. Продать квартиру сейчас очень легко, купить очень сложно, потому что практически не из чего выбирать», — добавил эксперт.

При этом Шлома советует покупать квартиру лучше сейчас, а не делать накопления еще два-три месяца. Цены вряд ли будут сильно снижаться. Повышение в нынешней ситуации куда более очевидно.