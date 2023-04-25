Общество 25 апреля 2023, 14:32 Россиянам рассказали, стоит ли сейчас покупать квартиру с целью инвестирования Брокер Дмитрий Ракута: выгода от инвестиций в недвижимость зависит от выбранной стратегии

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Выгода от инвестирования в недвижимость зависит от выбранной стратегии. Об этом в разговоре с «ФедералПресс» сообщил ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Чаще всего инвестиции в недвижимость выгодны на длительном отрезке времени. Для таких вложений важно найти подходящую ипотечную программу и крупного застройщика. По словам Ракуты, именно такие девелоперы имеют стабильное финансовое положение.

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Россияне должны учитывать и тот факт, что строящиеся дома могут быть сданы позднее обозначенного срока.

«Но не стоит переживать, что перечисленные вами средства сгорят: сейчас практически весь рынок работает по эскроу-счетам, и деньги на них застрахованы», — добавил брокер.

Сейчас отличное время для вложения во вторичку, поскольку многие собственники жилья готовы продавать квартиры на выгодных для покупателя условиях.