26 января 2023, 16:35
Россиянам рассказали, стоит ли покупать жилье ребенку на будущее
Квартира, купленная ребенку задолго до его взросления, может устареть
Многие родители заранее задумываются о будущем своего ребенка и решают приобрести ему собственное жилье. О том, стоит ли покупать квартиру задолго до взросления детей, рассказал риелтор Павел Боровиков в беседе с «ФедералПресс».
По словам эксперта, за долгие годы простоя квартира может просто-напросто устареть.
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В тот момент, когда ребенок вырастет, будет актуально уже совершенно другое жилье, поэтому не стоит покупать квартиру детям задолго до их взросления.
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