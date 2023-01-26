Общество 26 января 2023, 16:35 Россиянам рассказали, стоит ли покупать жилье ребенку на будущее Квартира, купленная ребенку задолго до его взросления, может устареть

Читать 360tv в

Многие родители заранее задумываются о будущем своего ребенка и решают приобрести ему собственное жилье. О том, стоит ли покупать квартиру задолго до взросления детей, рассказал риелтор Павел Боровиков в беседе с «ФедералПресс».

По словам эксперта, за долгие годы простоя квартира может просто-напросто устареть.

Реклама

В тот момент, когда ребенок вырастет, будет актуально уже совершенно другое жилье, поэтому не стоит покупать квартиру детям задолго до их взросления.