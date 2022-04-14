Россиянам рассказали, стоит ли опасаться дефицита мелованной бумаги

По причине резкой остановки европейского импорта в России наблюдается дефицит мелованной бумаги и картона. О том, смогут ли типографии продалжать работу в новых условиях, рассказал сайту «Аргументы и факты» председатель правления РАО «БумПром» Юрий Лахтиков.

«Конечно, при резкой остановке европейского импорта возникнет существенный дефицит мелованной бумаги. Схема работы была выстроена так, что типографиям было проще ее закупать за рубежом. Сейчас нужно спокойно, с холодной головой оценить ситуацию», — сообщил эксперт.

Российские производители могут увеличить выпуск этого товара, однако им следует понимать, какой объем бумаги требуется потребителям, в том числе типографиям.

«Если удастся синхронизировать потребность печатной индустрии в мелованной бумаге и картоне с производственными графиками заводов, то можно будет и цены на продукцию сдержать и покрыть существенную часть дефицита», — резюмировал Лахтиков.