Общество 10 августа 2023, 04:43 Россиянам рассказали, сколько стоит стартовый школьный набор для ребенка «Чек Индекс»: стандартный школьный набор для ребенка стоит 9,5 тысячи рублей Freepik

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Сумма стандартного набора для ребенка в школу составила 9,5 тысячи рублей. Такая информация следует из данных ресурса «Чек Индекс», сообщила газета «Известия».

В названную сумму входят стандартные принадлежности: школьная форма, туфли, дневник, тетради, пенал, ручки и карандаши. Если покупать портфель, спортивную обувь и дополнительные канцтовары, то стоимость набора вырастет до 22 тысяч рублей.

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По словам специалистов «Яндекс.Маркета», 40% родителей заранее думают о покупке школьных предметов и откладывают деньги. Больше половины российских семей выделяют определенную сумму для школьных трат в августе.

Ранее психолог Анастасия Екушевская рекомендовала родителям перевести ребенка на домашнее обучение, если он сильно обгоняет школьную программу. Также такой формат занятий подойдет для тех семей, которые любят путешествовать и часто находятся в разъездах.