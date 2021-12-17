Россиянам рассказали, сколько стоит пригласить Снегурочку и Деда Мороза на Новый год

Аналитики сервиса «Авито» рассказали, что за две недели до Нового года увеличились запросы по поиску Деда Мороза и Снегурочки на предстоящие корпоративы. Самый высокий спрос на новогодних персонажей отмечен в Махачкале, Ярославле и Тюмени. Об этом написал «Ридус».

«Особо популярны услуги аниматоров в Махачкале (спрос вырос на 133%), Ярославле (+122%), Тюмени (+116%), Уфе (+89%) и Курске (+89%). А вот наименее востребованы в Саратове (-10%) и Сургуте (-6%). Средняя стоимость услуг аниматоров в России в ноябре 2021 года поднялась на 15% по сравнению с прошлым годом и начинается от 1 500 рублей за час», — рассказал руководитель отдела маркетинга «Авито Услуги» Иван Чулков.

В Махачкале пригласить Деда Мороза и Снегурочку можно будет за 2,5 тысячи, в Москве такая услуга будет стоить 2,2 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге новогодние аниматоры берут две тысячи рублей за вызов.

Помимо аниматоров россияне стали чаще интересоваться услугами бьюти-мастеров, клининговых служб, ремонтом фото- и видеоаппаратуры, установкой техники и передержкой домашних животных.

«Многие планируют встречать Новый год за городом или в путешествии, поэтому срочно принялись чинить технику, чтобы иметь возможность запечатлеть каждый момент отпуска, и искать, с кем бы оставить своего четырехлапого пушистого друга», — заключил Чулков.