27 августа 2023, 03:41
Россиянам рассказали, сколько дней работник может находиться на больничном
Юрист Крушанова: работник может находиться на больничном не более 15 дней
Больничный работника не должен превышать срок более 15 дней, однако врачебная комиссия вправе продлить время нетрудоспособности до года. Об этом сообщила доцент кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета «Синергия» Лариса Крушанова в беседе с URA.RU.
«В зависимости от причин лечащий врач имеет право выписать больничный лист на срок до 15 дней, а фельдшер и стоматолог — на срок до 10 дней включительно», — сказала она.
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По словам Крушановой, врачебная комиссия в ряде случаев продлевает больничный лист. Это касается программы лечения после перенесенной травмы или операции, однако пациент обязан наблюдаться у врачей каждые 15 дней. Также эксперт отметила, что в случае болезни ребенка родитель имеет право находиться на больничном не больше 120 дней.
Ранее председатель Социального фонда России Сергей Чирков заявил об увеличении максимального размера пособий по больничным и по уходу за детьми в возрасте до полутора лет. Изменения могут произойти уже в следующем году.
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