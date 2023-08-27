Общество 27 августа 2023, 03:41 Россиянам рассказали, сколько дней работник может находиться на больничном Юрист Крушанова: работник может находиться на больничном не более 15 дней Freepik

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Больничный работника не должен превышать срок более 15 дней, однако врачебная комиссия вправе продлить время нетрудоспособности до года. Об этом сообщила доцент кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета «Синергия» Лариса Крушанова в беседе с URA.RU.

«В зависимости от причин лечащий врач имеет право выписать больничный лист на срок до 15 дней, а фельдшер и стоматолог — на срок до 10 дней включительно», — сказала она.

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По словам Крушановой, врачебная комиссия в ряде случаев продлевает больничный лист. Это касается программы лечения после перенесенной травмы или операции, однако пациент обязан наблюдаться у врачей каждые 15 дней. Также эксперт отметила, что в случае болезни ребенка родитель имеет право находиться на больничном не больше 120 дней.

Ранее председатель Социального фонда России Сергей Чирков заявил об увеличении максимального размера пособий по больничным и по уходу за детьми в возрасте до полутора лет. Изменения могут произойти уже в следующем году.