Общество 20 февраля 2023, 16:41 Россиянам рассказали, с какими необычными начинками можно сделать блины freepik

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В России в понедельник, 20 февраля, празднуют первый день Масленицы, а это значит, что в каждом доме появятся стопки ароматных блинов. Об этом рассказало «ФедералПресс».

Конечно, главное угощение праздника традиционно смазывают сметаной, медом или вареньем. Также в ходу начинки из мяса или яблок. Но есть и неожиданные сочетания, которыми можно порадовать себя и удивить гостей.

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Например, отлично сочетается с блинами начинка из сыра и шпината. Для этого листья нужно мелко нарезать, можно даже слегка обжарить в течение нескольких минут. А потом смешать получившуюся кашицу с тертым сыром и завернуть в блин.

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Еще один вариант для гурманов: смешать мелко нарезанные курицу и ананас со сметаной и добавить туда немного чеснока по вкусу. Любители мексиканской кухни могут сделать фьюжн-блюдо: завернуть в блинчик гуакомоле. В классическом рецепте: спелый авокадо, помидор, сок лимона или лайма, перец и кинза.

Для сладкоежек подойдет шоколадно-банановая начинка. Для этого фрукт нужно порезать кружочкам и положить внутрь блина, а сверху полить все нутеллой или топленым шоколадом.

Ну и, конечно, не нужно забывать про традиционные русские начинки — икру и красную рыбу.