Общество 06 марта 2023, 11:18 Россиянам рассказали, с чем связаны перепады настроения в начале весны Психотерапевт Михаил Кумов: весной настроение может снижаться из-за неоправданных ожиданий РИА «Новости»

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Многие россияне жалуются на снижение настроения и его частые перепады с наступлением весны. О том, с чем связаны такие эмоциональные состояния человека в этот период, рассказал врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Михаил Кумов в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, на настроение человека с приходом весны могут влиять его неоправданные ожидания, которые он возлагал на это время года. Также настроение может снижаться из-за сильной усталости от зимы и холодов.

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Решающее значение для эмоционального состояния играет не время года, а текущие положительные впечатления и события в жизни. Психотерапевт подчеркнул, что для достижения хорошего настроения необходимо добавить в жизнь активности и общения.

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