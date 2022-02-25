Россиянам рассказали рецепт блинов на кокосовом молоке

Россиянам рассказали, как сделать блины менее калорийными. Можно приготовить блины на кокосовом молоке. Об этом сообщил сайт utro.ru.

Для приготовления таких блинчиков понадобится два куриных яйца, 200 граммов кокосового молока, 200 граммов рисовой муки, 200 граммов воды, две столовые ложки сахара, 1,5 столовые ложки кокосового масла.

Нужно смешать яйца с сахаром, добавить туда молоко и воду, тоже смешать. Отдельно смешать муку и разрыхлитель, а затем добавить в яичную смесь, хорошо просеивая и перемешивая комочки. Через 10 минут в тесто нужно добавить кокосовое масло и снова перемешать.

Блинчики нужно выпекать на хорошо разогретой сковородке.