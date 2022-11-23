Общество 23 ноября 2022, 12:01 Россиянам рассказали, реально ли сэкономить в «черную пятницу» Бизнес-тренер Синютин: большинство людей знают, сколько стоит вещь без скидок РИА «Новости»

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Кандидат социологических наук, бизнес-тренер Александр Синютин в разговоре с «Тульской службой новостей» рассказал, насколько реалистичны скидки, которые предлагают магазины в «черную пятницу».

По словам эксперта, скидки — один из самых эффективных механизмов торговли. Во-первых, магазины таким образом распродают залежавшиеся вещи. Во-вторых, можно простимулировать покупателей купить старые товары. В-третьих, можно продать товар с небольшим браком по сниженной цене.

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«Нередко некоторые не совсем порядочные бренды лишь имитируют вышеперечисленные поводы и одновременно создают иллюзию скидок», — добавил Синютин.

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Большинство людей понимают, сколько стоит нужная им вещь без скидок. Для них иллюзия распродажи видна невооруженным глазом.

«Если же такой насмотренности у вас нет, иногда имеет смысл заглянуть в глаза продавцам. И ложь, и правда обычно одинаково хорошо видны», — резюмировал бизнес-тренер.