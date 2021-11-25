Россиянам рассказали про уловки маркетологов в период распродаж

Многие россияне в период пандемии коронавируса привыкли делать покупки в онлайн-магазинах. Однако настоящие «охотники» за скидками предпочитают в дни распродаж лично пройтись по любимым магазинам и найти там что-то по действительно хорошей цене. О том, на какие хитрости во время распродаж идут продавцы, написал Life.

По словам маркетолога Ирины Долженковой, если размер скидки составляет 10-20%, то это реально хорошее предложение, поскольку более высокие цифры могут быть обычной уловкой продавцов.

«Более половины товаров, представленных в современных магазинах, не могут быть реализованы со скидкой даже в 15%, ведь это ставит бизнес их продавцов на грань рентабельности. Поэтому некоторые не слишком ответственные желающие что-то реализовать в потоке „черной пятницы“ занимаются исключительно трансляцией рекламных слоганов в надежде, что в период ажиотажа все равно купят», — пояснила она.

Таких продавцов выявить не так уж и сложно, однако для это надо ориентироваться в продажах и внимательно читать и проверять информацию. Например, слоган «Только один день» может говорить о том, что товар не продался ранее, а теперь его пытаются реализовать покупателю и представить в виде эксклюзива. Ведь, допустим, кофта — это не скоропортящийся продукт, она может продаться и в субботу, и в воскресенье.

Также в период распродаж покупатели, увидев знакомую баночку по более низкой цене, приобретают ее без раздумий. И только придя домой, они осознают, что вес товара на 50 граммов ниже, чем они брали ранее. При этом новая упаковка товара может быть идентична прежней.

Кроме того, многие продавцы любят устанавливать «хитрые ценники». Например, на самом товаре они пишут, что его стоимость упала на 15-20%. На кассе покупателю сообщают, что новая цена действует только в том случае, если купить три одинаковые вещи сразу.

Еще одной ловушкой распродаж является неправильная цена. Суть ее состоит в том, что при выборе товара человек видит одну цену, а при оплате — совсем другую. Однако после того, как деньги будут списаны с карты, доказать, что цена, заявленная на сайте, изменилась, будет сложно.