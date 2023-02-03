Общество 03 февраля 2023, 12:49 Россиянам рассказали про овощи, которые можно выращивать дома Unsplash

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Для занятий садоводством необязательно иметь дачу и большой сад. Многие овощи, которые становятся более доступными только весной и летом, можно выращивать в домашних условиях в любое время года. Подробнее об этом сообщил сайт «Ридус».

Идеальным овощем для выращивания дома является стручковая фасоль. Она даст отличный урожай при условии, если садовод предоставит ей достаточное количество места для вертикального роста. Также на подоконнике можно выращивать редис — стоит только замочить его семена в чистой воде и буквально через неделю можно собирать урожай.

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Кроме того, многие садоводы сажают дома луковицы, чтобы потом в любое время приправлять свежей зеленью свои блюда. Отмечается, что на подоконниках также можно выращивать и острый перец — но для быстрого роста ему нужно много солнечного света.

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