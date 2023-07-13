Общество 13 июля 2023, 12:02 Россиянам рассказали, примут ли на работу программистов без опыта и образования Проректор Савченко: сисадминов и программистов могут взять на работу без опыта Freepik

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Такие профессии как программист или системный администратор, очень востребованны в современном мире. Люди стараются получить работу в данной сфере, не всегда имея профильное образование. Компании могут взять новичков к себе, но при определенных условиях. Например, нужно иметь сертификат хотя бы об окончании онлайн-курсов. Об этом рассказал проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Виталий Савченко.

«Можно, но нужно иметь в виду несколько факторов. Во-первых, необходимо учитывать, что IT-сфера — очень динамичная и быстроразвивающаяся отрасль. В связи с этим у многих компаний возникает необходимость найти специалистов в короткие сроки, чтобы удовлетворить потребности рынка», — объяснил он.

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По его словам, компании при таких обстоятельствах готовы принять на работу начинающих специалистов без опыта и образования. Однако они все равно будут требовать сертификат об окончании онлайн-курсов. Такой подход позволяет быстро закрыть вакансию и обеспечить работу над проектами, отметил Савченко.

Савченко подчеркнул, что профильное образование и опыт — важные факторы для успешной работы в IT-сфере. Ведь определенный багаж в этой области позволяет профессионалу получать практические знания и развивать навыки, которые пригодятся при решении сложных задач. Профильное образование дает базу и понимание основных принципов работы в отрасли.

«Получается, что принять на работу программистов и сисадминов без опыта и образования можно, но нужно оценивать риски. Вопрос — как им самим будет работаться при таком раскладе?» — задался вопросом проректор.

Он предупредил, что без образования и опыта новичкам будет сложно справиться со сложными задачами и требованиями. В итоге это может негативно сказаться на качестве и результатах работы. Однако при наличии сертификата об окончании онлайн-курсов и возможности получить поддержку и обучение со стороны опытных коллег новички смогут успешно развиваться в IT-сфере, резюмировал Савченко.