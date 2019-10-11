  • Россиянам рассказали о причинах ввода маркировки питьевой воды

    11 октября 2019, 17:44

    Ирина Нагайникова

    Первый заместитель председателя комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин рассказал о мерах контроля качества питьевой воды, сообщило ИА НСН.

    По результатам исследования Роспотребнадзора, 80% бутилированной воды в стране не соответствуют по качеству, о котором пишет на этикетке производитель.

    За последние два года было изъято более 30 тонн некачественной минеральной воды.

    Сергей Митин рассказал, как собираются бороться с проблемой.

    «Необходимо создание баланса производства и потребления. Мы должны четко знать, сколько воды добывается из скважин и сколько поставляется на прилавки. Если на прилавки поставляется больше, то это фальсификат и контрафакт. Кроме того, необходимо создать базу всех эталонов питьевой воды. Если мы захотим проверить одну в торговой точке, мы просто должны будем сравнить ее с эталоном, который будет храниться в Минздраве. И еще нужна цифровая маркировка, которая будет сопровождать воду от производства до поступления потребителю. Если в маркировке есть несоответствия, то товар просто не пробьется в кассе магазина», — сообщил сенатор.