Россиянам рассказали о причинах ввода маркировки питьевой воды

По результатам исследования Роспотребнадзора, 80% бутилированной воды в стране не соответствуют по качеству, о котором пишет на этикетке производитель.

За последние два года было изъято более 30 тонн некачественной минеральной воды.

Сергей Митин рассказал, как собираются бороться с проблемой.

«Необходимо создание баланса производства и потребления. Мы должны четко знать, сколько воды добывается из скважин и сколько поставляется на прилавки. Если на прилавки поставляется больше, то это фальсификат и контрафакт. Кроме того, необходимо создать базу всех эталонов питьевой воды. Если мы захотим проверить одну в торговой точке, мы просто должны будем сравнить ее с эталоном, который будет храниться в Минздраве. И еще нужна цифровая маркировка, которая будет сопровождать воду от производства до поступления потребителю. Если в маркировке есть несоответствия, то товар просто не пробьется в кассе магазина», — сообщил сенатор.