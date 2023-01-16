Общество 16 января 2023, 18:54 Россиянам рассказали, при каких обстоятельствах можно требовать премию Критерии оценки сотрудника должны быть четко прописаны

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Порядок распределения денежного премирования сотрудников зачастую прописан в документе внутреннего устава организации. О том, в каких случаях можно обратиться к начальству за вознаграждающими выплатами, рассказал кандидат юридических наук Александр Чеботарев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, критерии по премиальным выплатам должны быть максимально прозрачны и одинаковы для всех сотрудников фирмы.

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В случае, если одного сотрудника той же квалификации премировали, а другого — нет, можно идти за разъяснениями к начальству.

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