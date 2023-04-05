Общество 05 апреля 2023, 14:11 Россиянам рассказали, поможет ли прививка избежать заражения энцефалитом

Читать 360tv в

С наступлением весны начинается сезон активности клещей. О том, поможет ли вакцина стопроцентно избежать заражения клещевым энцефалитом, рассказал инфекционист Николай Малышев в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, заразиться можно при любой прививке, однако риски заражения у вакцинированного человека значительно снижаются, как правило болезнь протекает легко.

Реклама

Малышев также отметил, что клещи могут скрываться в городских парках, на деревьях и даже в цветах.