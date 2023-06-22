Общество 22 июня 2023, 02:38 Россиянам рассказали, почему в Кириллин день нельзя одеваться в темное «Известия»: в Кириллин день 22 июня нельзя одеваться в темное РИА «Новости»

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Кириллин день отмечается ежегодно 22 июня в память о святителе Кирилле Александрийском и преподобном Кирилле Белозерском. «Известия» напомнили, что можно и чего нельзя делать в этот праздник.

По народному поверью, в Кириллин день нельзя ссориться, спорить и ругаться. Это может навлечь на самого человека и его близких беду. Нельзя надевать темное — это принесет горе и неудачи в дом.

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Не нужно разжигать костер рядом с домом, чтобы в будущем избежать пожара. Считается, что огонь привлекает нечисть, которая может поджечь жилище. Нельзя в Кириллин день рассказывать кому-либо свои планы, иначе они не сбудутся.

В народе Кириллин день называли расцветом лета. Он следует за летним солнцестоянием. В этот день можно делать все, что связано с землей: сажать позднюю рассаду, собирать лечебные травы и землянику. Если в Кириллин день умыться росой, то улучшится здоровье.

Праздничный день считается очень удачной датой для свадьбы или признания в любви. Созданная в этот день семья будет крепкой и счастливой, считали люди.

Ранее сообщалось, чего нельзя делать в Духов день. Не стоит купаться и нужно быть осторожнее с землей.