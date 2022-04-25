Россиянам рассказали, почему в ЯНАО и на Сахалине местным жителям платят высокие зарплаты

На Чукотке, в Ямало-Ненецком автономном округе и на Сахалине местные жители получают высокие зарплаты по нескольким причинам. Об этом сайту NEWS.ru рассказала эксперт по подбору персонала Зулия Лоикова.

По ее словам, стоимость жизни в этих регионах достаточно дорогая. Здесь трудятся много работников в сфере добычи: бурильщики, старшие бурильщики, начальники участков.

Лоикова также пояснила, что в данных регионах высока доля иностранного капитала.

«У них зарплаты высокие, у некоторых до миллиона доходит. Большинство специалистов, если посмотреть на те компании, которые присутствуют в регионе, в основном иностранцы. То есть это дриллеры, они были либо американцы, либо канадцы. Очень много людей из Техаса нанимали в свое время. Знаю, что сейчас часть американских компаний сворачивают свою деятельность на Сахалине. Скорее всего, в рейтинг попали именно эти зарплаты», — сказала она.

Например, в Южно-Сахалинске стоимость жизни ничуть не уступает Москве. В этом городе обычные специалисты могут получать по 80–90 тысяч рублей в месяц.