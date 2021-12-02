Россиянам рассказали, почему собака из приюта может быть проблемной

Ведущий специалист Московского и регионального общества защиты животных Наталья Базаркина объяснила, почему взяв собаку из приюта нужно готовиться к трудностям. Зоозащитник отметила, что не все сотрудники приюта могут рассказать всю правду о поведенческих привычках животного. Об этом написала Pravda.Ru.

«Лучше брать с собой кинолога-профессионала, чтобы тот по поведению уже как бы распознал, что от этой собаки можно ожидать, потому что они все хорошие, забитые, несчастные, а потом они „садятся на шею“ и начинают вести себя совершенно по-другому», — пояснила специалист.

Она добавила, что с такими собаками придется прорабатывать их привычки на приеме у кинологов и зоопсихологов. Даже благодарное животное может длительное время сохранять поведение «уличной жизни».

Также в приюте нужно не стесняться требовать ветпаспорт, который в обязательном порядке должен быть у каждого животного.

«Как правило, их стерилизуют и кастрируют, вакцинируют, обрабатывают от всех паразитов. Потому что, если не будет вакцинации, значит, не будет дегельминтизации», — подчеркнула специалист.

Стоит учитывать и риск наткнуться на мошенников. Даже после предоставления всех справок необходимо сводить животное к ветеринару.