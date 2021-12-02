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    02 декабря 2021, 16:57

    Россиянам рассказали, почему собака из приюта может быть проблемной

    Зоозащитник Базаркина: при выборе собаки в приюте стоит взять с собой кинолога

    Оксана Лавнюженко

    Ведущий специалист Московского и регионального общества защиты животных Наталья Базаркина объяснила, почему взяв собаку из приюта нужно готовиться к трудностям. Зоозащитник отметила, что не все сотрудники приюта могут рассказать всю правду о поведенческих привычках животного. Об этом написала Pravda.Ru.

    Россиянам рассказали, почему собака из приюта может быть проблемной

    «Лучше брать с собой кинолога-профессионала, чтобы тот по поведению уже как бы распознал, что от этой собаки можно ожидать, потому что они все хорошие, забитые, несчастные, а потом они „садятся на шею“ и начинают вести себя совершенно по-другому», — пояснила специалист.

    Она добавила, что с такими собаками придется прорабатывать их привычки на приеме у кинологов и зоопсихологов. Даже благодарное животное может длительное время сохранять поведение «уличной жизни».

    Также в приюте нужно не стесняться требовать ветпаспорт, который в обязательном порядке должен быть у каждого животного.

    «Как правило, их стерилизуют и кастрируют, вакцинируют, обрабатывают от всех паразитов. Потому что, если не будет вакцинации, значит, не будет дегельминтизации», — подчеркнула специалист.

    Стоит учитывать и риск наткнуться на мошенников. Даже после предоставления всех справок необходимо сводить животное к ветеринару.