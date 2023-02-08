Общество 08 февраля 2023, 18:22 Россиянам рассказали, почему с возрастом становится сложнее обучаться новым навыкам

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С возрастом человеку сложнее обучаться новым навыкам из-за особенностей функционирования нейронных сетей в мозге. Об этом рассказал профессор кафедры неврологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова Игорь Вознюк в беседе с «Газета.Ru».

По словам специалиста, в более зрелом возрасте мозг человека ищет самые простые способы решения примитивных задач. Как сообщил сайт kp.ru, мощная мотивация сможет повлиять на эффективное обучение после 20 лет.

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Так, при потере работы человек сможет легко взяться за изучение иностранных языков, тем самым, развивая у себя новые навыки.

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