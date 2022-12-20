Общество 20 декабря 2022, 15:31 Россиянам рассказали, почему появляется эмоциональное выгорание Психолог Алексей Шестаков: недуг лишает человека воли к жизни

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Плохое настроение и отсутствие какой-либо определенной цели в жизни зачастую являются признаками эмоционального выгорания. О причинах такого недуга рассказал психолог Алексей Шестаков в интервью РИА ФАН.

По словам специалиста, во многих случаях эмоциональное выгорание связано с профессиональным. От этого часто страдают трудоголики. Также при этом недуге человек не способен быть инициативным.

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Отмечается, что справиться с выгоранием поможет изменение сферы деятельности. Если же избавиться от депрессивных настроений не получается, лучше обратиться к специалисту.

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