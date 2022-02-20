Россиянам рассказали, почему не стоит собирать деньги на подарки коллегам

Сбор денег на подарки сотрудникам существует во многих российских компаниях. Но такая традиция приводит к «отторжению» в коллективах, заявил доктор социологических наук Феликс Шарков.

Профессор напомнил, что сбор денег на подарки коллегам сохранился еще с советских времен. Раньше требование скидываться было еще более настойчивым. Традиция вызывала у людей противоречивые чувства и ущемляла некоторых работников.

«Даже при хорошем отношении к человеку, для которого скидываются, сама настойчивость, требовательность вызывала некоторое отторжение. Эта привычка живуча, и, к сожалению, во многих коллективах до сих пор призывают собирать деньги на подарки или корпоративы», — сказал Шарков радио Sputnik.

Он предложил поменять старую традицию на новые элементы корпоративной культуры. В качестве примера социолог привел персональные сувениры и проведение общих праздников. По словам Шаркова, коллегам стоит собираться не только по случаю для рождения того или иного сотрудника. Во время празднования можно сделать так, чтобы каждый заказывал себе то, что хочет. Тогда не придется скидываться на общий стол.