Общество 25 апреля 2023, 05:15 Россиянам рассказали, почему не стоит оставлять еду на могилах на Радоницу Протоиерей Козлов: еду и напитки не стоит оставлять на могилах во время Радоницы РИА «Новости»

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Председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов призвал россиян не оставлять еду и напитки на могилах во время Радоницы. Это языческая традиция, пояснил он в интервью РИА «Новости».

Особый день поминовения усопших — Радоницу — в этом году встречают 25 апреля. У верующих в этот день есть добрая традиция посещать могилы близких людей, приводить их в порядок.

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«Обычаи тризны — оставлять умершим еду, спиртное, тем более выливать его на могилу, конечно, языческие. Мы, христиане, не верим, что умерший вылезет из гроба и будет есть. Также думать, что, оставив еду на могиле, мы порадуем души усопших — в лучшем случае околорелигиозная наивность», — объяснил служитель РПЦ одну из устоявшихся традиций.

Он отметил, что просто постоять у могилы, присесть, перекусить — не возбраняется. Главное — цель поминальной трапезы, которая заключается в том, чтобы помянуть усопших молитвой или добрым словом. А если это только повод собраться и впить, то и поминальной такую трапезу назвать нельзя.

Ранее протоиерей Андрей Лоргус назвал советской традицией обычай ходить на Пасху на кладбище. В советское время не было церквей, а кресты были только на кладбищах. Поэтому люди и устраивали своего рода паломничества, чтобы спокойно помолиться.