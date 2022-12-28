Общество 28 декабря 2022, 14:20 Россиянам рассказали, почему мобильные телефоны могут взрываться

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Нередки случаи, когда мобильный телефон взрывается прямо в руках его владельца и наносит непоправимый вред для здоровья. О том, почему телефоны способны взрываться и как этого можно избежать, рассказал IT-специалист Валентин Петухов в интервью «ФедералПресс».

По словам эксперта, очень важно, в каком состоянии был куплен гаджет. Телефоны прямиком из салона практически не подвержены таким рискам, а вот устройства б/у могут быть бракованными. В этом случае от воспламенений не застрахован ни один пользователь.

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Петухов порекомендовал россиянам покупать новые телефоны, даже в случае какой-то поломки на такое устройство будет действовать гарантия. Также очень важно заряжать телефон оригинальными устройствами, а не китайскими подделками.

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