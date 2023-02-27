Общество 27 февраля 2023, 18:04 Россиянам рассказали, почему компания Swed House не сможет заменить в России IKEA

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Белорусская компания Swed House не заменит на российском рынке магазин IKEA из-за отсутствия особой бизнес-модели. Такое мнение выразил владелец фабрики мягкой мебели Cinno Cillini Михаил Майстер в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, огромная популярность полюбившегося всем шведского мебельного магазина заключается в философии бизнес-процессов, поэтому ни одна компания в мире не сможет его заменить.

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Майстер отметил, что рабочие заводы и расположение Swed House в крупных торговых центрах не смогут повлиять на ситуацию.

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