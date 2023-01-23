Общество 23 января 2023, 16:57 Россиянам рассказали, почему человек постоянно сравнивает себя с другими Психолог Ксения Аверс: все переживания заключаются в психике человека freepik

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Многие люди привыкли постоянно сравнивать себя, свои достижения и поступки с жизнью других людей, что мешает им жить полноценной жизнью и радоваться мелочам. О причинах постоянного сравнения себя с другими людьми рассказала психолог Ксения Аверс в беседе с РИА ФАН.

По словам специалиста, привычка постоянного сравнения себя с другими возникает из-за особенностей психики человека. Так, в результате сравнительного процесса человеком делаются определенные выводы, которые часто могут быть надуманными и не совпадать с действительностью. Все это мешает человеку наслаждаться своей жизнью в моменте.

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Психолог подчеркнула, что те люди, которые считают себя неудачниками, впоследствии начинают думать о том, что все уже в жизни заранее предопределенно.

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