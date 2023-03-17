Общество 17 марта 2023, 14:00 Россиянам рассказали, почему 17 марта нельзя ругаться на котов

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Русская православная церковь празднует 17 марта день Герасима Иорданского, или Герасима Грачевника, но на Руси этот праздник сопровождался множеством примет. Об этом рассказало Utro.ru.

Считалось, что 17 марта нужно быть добрее и внимательнее к животным, стараться порадовать их. Такое отношение сулит достаток во всем следующем году. А вот грубость и крики, например, в отношении котов или других питомцев, приведут к ссорам.

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Как добавили «Дни.ру» также не стоит надевать 17 марта новую обувь. В противном случае может заболеть шея или появятся другие проблемы со здоровьем. Кроме того, рекомандуют воздержаться от крупный покупок.

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