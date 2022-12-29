Общество 29 декабря 2022, 11:18 Россиянам рассказали, откуда пошла традиция отмечать Новый год с мандаринами и шампанским Появление этой традиции имеет идеологическую основу Unsplash

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Главными и неотъемлемыми атрибутами при праздновании Нового года являются мандарины и шампанское. Об истоках возникновения этой традиции рассказал доктор культурологии Андрей Зберовский в беседе с радиостанцией Sputnik.

По словам специалиста, у традиции встречать Новый год с этими продуктами есть особая идеологическая основа. Ранее игристый напиток считался элитарным, шампанское украшало столы, за которыми сидели только высшие круги общества.

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Спустя года началось массовое производство шампанского и оно потихоньку стало появляться на столах уже у обычных советских семей. Бутылка игристого подчеркивала то, что в дом пришел определенный достаток.

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Традиция есть мандарины на Новый год появилась во времена национально-освободительного движения в Африке, которое поддерживал СССР и поставлял туда много продукции. В ответ на поддержку, страны Африки и Латинской Америки отправляли единственное, что у них было — мандарины.