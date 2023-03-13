Общество 13 марта 2023, 17:02 Россиянам рассказали, откуда берется излишняя тяга к драматизму

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Некоторые люди готовы устраивать скандал по любым пустякам и без какого-либо на это основания. О том, откуда берется желание поскандалить, рассказал кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, зачастую человек устраивает драматические сцены с желанием привлечь к себе внимание. Также тяга к излишнему драматизму возникает тогда, когда люди не способны выразить свои истинные чувства.

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Психолог отметил, что в устранении регулярных скандалов поможет проработка внутренних установок и осознание обид.

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