Общество 25 декабря 2022, 04:46 Россиянам рассказали, от каких «нехороших» кредитов стоит отказаться Юрист Кудерко назвала опасными кредиты, на которые надо тратить больше половины дохода Pxhere

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Прежде чем взять кредит, необходимо оценить, получится ли его выплачивать. Есть займы, которые грозят финансовому благополучию, а потому с ними лучше не связываться. О том, какие кредиты опасны для кошелька, рассказала юрист Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм».

Прежде всего речь идет идет о кредитах, превышающих предельный уровень долговой нагрузки человека. Другими словами, опасными считаются все долги, на которые приходится тратить больше половины среднемесячного дохода. Отказаться стоит даже от сравнительно небольшого кредита, если он перевесит этот критический уровень.

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Небольшая сумма с высокими процентами и залогом, предупредила юрист, может быть чревата убытками. Также следует отказаться от подписания кредитного договора, если предложенные условия не отражены в документе, отметила Кудерко.

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Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский ранее подчеркивал, что россиянам не следует брать новый кредит, если они еще не погасили предыдущий. Человеку нужны накопления в виде так называемой финансовой подушки безопасности, чтобы в случае, например, потери работы, средств хватило еще на полгода.