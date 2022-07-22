Россиянам рассказали, от чего обязательно нужно вакцинироваться в 20 и в 50 лет

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова рассказала, от чего необходимо делать прививку во взрослом возрасте. Об этом написал сайт kp.ru.

По словам эксперта, многие взрослые, рожденные в 1970–1990 годах, не знают о своих прививках практически ничего.

«Сейчас существует Национальный календарь прививок, и ответственные взрослые прививают своих детей по плану. Но сами взрослые, рожденные в 70-90-х годах, знают о своих прививках примерно ничего. В лучшем случае остались воспоминания об уколах в школьных кабинетах. Что тогда кололи — для нас большой вопрос», — отметила медик.

Например, вакцина против гепатита В была внесена в обязательную вакцинацию лишь в конце 90-х годов, а вакцинацию против пневмококка или гемофильной инфекции только недавно внесли в календарь прививок для детей. При этом люди старше 65 лет также нуждаются в защите от этого патогена.

Провоторова отметила, что тем, кто не вакцинировался со школы, необходимо проконсультироваться по этому вопросу с лечащим врачом. Раз в 10 лет необходимо повторять вакцинацию против дифтерии и столбняка, резюмировала специалист.