Россиянам рассказали особенности похода по магазинам в майские праздники

Ассортимент магазинов и свежесть продуктов в праздничные дни может отличаться, товары к праздничному столу лучше приобретать заранее, либо уже в день праздника. Об этом агентству «Прайм» рассказал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

В сетевых магазинах поставки продуктов «подгоняют» под активность покупателей, она отличается в разные дни недели или даже время суток. В магазинах крупных сетей и гипермаркетах оборот больше, товар обновляется чаще, а за сроками годности следят тщательно. В супермаркетах и дискаунтерах поставки немного реже, слабее контроль за свежестью продуктов, отметил профессор.

С маленькими частными магазинами все гораздо хуже, заявил Чеглов. В праздники такие магазины не делают поставок, проходимость маленькая, товар может «залежаться. Экономист рекомендовал ходить в гипермаркеты, лучше в круглосуточные.

«Отдельно стоящие гипермаркеты работают круглосуточно, и вечером или ночью людей немного, а товар в доступности. Правда, может быть меньше выбора продукции собственного производства и скоропортящихся изделий», — заключил Чеглов.