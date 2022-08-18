Россиянам рассказали об увеличении скидок и бонусов на новостройки

Представители риелторской компании «Этажи» сообщили об увеличении скидок и бонусов на рынке новостроек. По их словам, количество таких «подарков» стало вдвое больше, чем прошлым летом. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Главная причина такой тенденции заключается в том, что продажи застройщиков сильно упали.

По словам замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяны Решетниковой, девелоперы тестируют новые варианты, начиная от рассрочки до сдачи дома до ипотеки под 0,01%.

«Сейчас на рынке новостроек рекордное количество скидок, подарков, бонусов, рассрочек и субсидированных ипотечных ставок. Если в прошлом году это были редкие акции, поскольку спрос и без того был высоким, то этим летом по сравнению с прошлым количество спецпредложений выросло вдвое. Девелоперы тестируют новые варианты, начиная от рассрочки до сдачи дома и ипотеки под 0,01% и заканчивая отменой первоначального взноса и подарками в виде кладовой или паркинга», — сообщила она.

Глава консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева рассказала о росте продаж в Санкт-Петербурге исключительно за счет льготной и субсидированной ипотеки.

«Число сделок на первичном рынке в июле по сравнению с маем выросло на 30%. Основной спрос — на программы с минимальным первым взносом и комфортным ежемесячным платежом, а доля семейной ипотеки составила около 25%», — сообщила Трошева.

Как отметил эксперт CMS Institute Николай Переславский, сейчас у девелоперов остается только один вариант — еще больше снижать цены и работать «в минимальный плюс».