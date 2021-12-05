Россиянам рассказали об ответсвенности за использование чужого QR-кода

Из-за ситуации с коронавирусом многие регионы России ввели QR-коды для посещения общественных мест. Кроме кода нужно показать документ, подтверждающий личность, однако многие пытались обмануть проверяющих и показывали не свои QR-коды. За это грозит реальная ответственность — от штрафа до уголовного наказания.

Об этом «Известиям» сообщила юрист Анна Грецкая. Она подчеркнула, что присвоение чужого QR-кода или цифрового сертификата могут рассматривать как завладение персональными данными другого человека.

«За такие действия установлена административная ответственность по статье „Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных)“. Гражданин может получить штраф в размере от двух до шести тысяч рублей, юридическое лицо — от 60 до 100 тысяч рублей», — отметила Грецкая.

Кроме того, за нарушение неприкосновенности частной жизни может грозить уголовная ответственность. Такое наказание ждет человека, если он незаконно собирал или распространял сведения, которые являются семейной или личной тайной потерпевшего. Именно к этой категории может относиться информация о вакцинации от коронавируса. В таком случае нарушителю грозит штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

Юрист отметила, что проблемы будут и в том случае, если злоумышленник завладел QR-кодом с чужого гаджета. Она напомнила, что вся информация, которая хранится на компьютере, находится под охраной закона. За ее удаление, блокировку или копирование нарушителю может грозить серьезное наказание — как и в случае с нарушением неприкосновенности частной жизни, его ждут штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.