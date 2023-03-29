Общество

29 марта 2023, 14:03

Россиянам рассказали об особенностях ипотечных облигаций

Читать 360tv в

Ипотечные облигации, выпущенные банком и обеспеченные платежами его клиентов по ипотечным кредитам, имеют свои преимущества и недостатки. Подробнее о них рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, плюсом таких ценных бумаг является долгосрочное надежное инвестирование с высокой доходностью.

Реклама

Однако среди частных инвесторов ипотечные облигации не пользуются особым интересом из-за нестабильной ситуации на рынке недвижимости и определенной сложности анализа подобных ценных бумаг, добавил Вавилов.

Инвестиции

Реклама

Реклама