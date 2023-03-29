29 марта 2023, 14:03
Россиянам рассказали об особенностях ипотечных облигаций
Ипотечные облигации, выпущенные банком и обеспеченные платежами его клиентов по ипотечным кредитам, имеют свои преимущества и недостатки. Подробнее о них рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, плюсом таких ценных бумаг является долгосрочное надежное инвестирование с высокой доходностью.
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Однако среди частных инвесторов ипотечные облигации не пользуются особым интересом из-за нестабильной ситуации на рынке недвижимости и определенной сложности анализа подобных ценных бумаг, добавил Вавилов.
Инвестиции
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