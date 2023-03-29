Россиянам рассказали об особенностях ипотечных облигаций

Ипотечные облигации, выпущенные банком и обеспеченные платежами его клиентов по ипотечным кредитам, имеют свои преимущества и недостатки. Подробнее о них рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов в беседе с «Известиями».